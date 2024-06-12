開運お守りペンダント ソーダライト 狼の牙 射手座の守護石 目標達成

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半額セール:19,600円 ⇒ 9,800円素材：ソーダライト ナイロンコードサイズ：5.2*1.8*0.6cmソーダライト ひも長さ調節可能（約38－70cm）ソーダライトは静かで強い波動をもつとされる、神秘的なパワーストーンです。目標達成や夢を叶うお守りとしてはぴったりの守護石です※良質な天然石を厳選して使用し、細工を施した手作りアクセサリーで、ただ加工品ではなく、天然のもので、当社もきっちりとした商品をご提供いたします。商品の特性上サイズや色、模様は一粒一粒微妙に違っておりますので画像の球数と異なる場合がございます。何卒ご了承ください。