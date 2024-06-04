Carhartt \

[大変申し訳ございませんが、値下げは致しかねます。]※usedアイテムについて画像に写りきらないシミ、色落ち、ほつれ、リペア等はデザインとして捉えていただくようご理解ください。※イメージしていた物と違った、実寸を記載しているのにも関わらず、サイズが会わなかった等の対応致しかねます。十分にご検討、ご判断いただいてからご購入下さい。○サイズL 着丈56.5cm 身幅60cm 肩幅48cm 袖丈58cm○素材COTTON100%○コンディション全体的に色褪せあり。○詳細Carharttused\"detroit\"usedjacketカーハートは、アメリカで古くから愛されているワークブランド。こちらは珍しいピンクみの強いワインレッドカラー。頑丈な作りとシンプルなデザインの製品で若者を中心に人気があるデトロイトジャケット。12ozのキャンバス生地を使用し、裏地は保温性の高いボア仕様になっています。ハリウッド俳優であるジョニー・デップ氏が着用していたことでも有名です。洗礼されたスッキリしたシルエットに加え、衰えることを知らない普遍的なデザインは、まさに色褪せない逸品と言えます。#ビンテージ#ヴィンテージ#90年代#オールド#old＃モスグリーン#レトロ#usa#アメカジ#アメリカ#us古着#ダック#ワーク#ブルゾン#duckwork#ジョニー・デップ#アクティブ#active#wip#野村訓市#hiphop#rap#tee#stussyAE31素材...コットンカラー...ピンクジップ・ボタン...ボタン留めフード...フードなし



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