【80年代】バブアー　ビデイル　サイズ36 4ポケ

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バブアー ビデイルのsize36です。季節が外れているので少しお安く出品しております。4ポケタイプになりますので、お探しの方は是非ともご検討下さい。表の生地に破れはごさいませんが、内側の3ワラントのタグ部分に破れがございます（6枚目写真参照）が着用に問題はございません。ボタンの欠損もございません。サイズは素人の測定にはなりますが、下記のサイズをご参考にして下さい。身幅 約53cm着丈 約71cm袖丈(脇下から)約50cm古着にご理解のある方はご購入のご検討を宜しくお願いいたします。カラー···グリーン柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬#Barbour#barbour#バブアー#ビデイル#BEDALE#bedale#サイズ36#4ポケ