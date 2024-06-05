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BTS フォトブック　写真集　韓国　希少　マスター
商品番号 J68231558303
商品名

BTS フォトブック　写真集　韓国　希少　マスター
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

@BTS_twt　2019monthlybts5239ページ※同シリーズの中でも特に厚みがあります。目立つキズや汚れはありませんが、海外製品のため表紙に初期からのスレ等あります。また、自宅保管品になりますので完璧をお求めの方はご遠慮下さい。水濡れ防止対策の上、ゆうパケットポストにて匿名配送予定です。ご購入前にプロフご一読ください。◎即購入OKお値下げ交渉はご遠慮ください。#バンタン#防弾少年団#マスター　#マスタニム#Twitter#ツイート#RM#JIN#SUGA#J-HOPE#JIMIN#V#JUNGKOOK#ナム#ジン#ユンギ#ホビ#ジミン#テテ#グク
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