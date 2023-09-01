

【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01



【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01 【新品】任天堂 Switch 本体セット 有機EL マリオレッド NSM01

マリオの赤をモチーフにした「任天堂Switch（有機ELモデル）マリオレッド版本体セット」です。NintendoSwitchドッグの背面には、マリオのシルエットや隠しコインがデザインされています。【セット内容】 ・NintendoSwitch（有機ELモデル）本体(特別デザイン) ・NintendoSwitchドック(特別デザイン) ・Joy-Con(L)/(R)（特別デザイン） ・Joy-Conストラップ×2 ・Joy-Conグリップ ・NintendoSwitchACアダプター ・ハイスピードHDMIケーブル ・セーフティーガイド ※ソフトは別売です。Nintendoギフトラッピング済みの商品ですので、プレゼントにも最適です。お子様やお孫様、大切なお友達への心を込めた贈り物に是非。購入時期：2023/10/5ゲームソフトは別売りですので、ゲームソフトを入手すれば、本セットを用いてSwitchのゲームを楽しめます。最近では現物のゲームカセットを1品ずつ買わないで、「NintendoSwitchOnline」という任天堂のインターネットゲーム配信サイトから好きなゲームソフトを自由に選択して遊ぶのが主流のようです。「NintendoSwitchOnline」は料金も1人1ヶ月300円台からとお手頃の模様。詳細は参考画像をご参照ください。年の離れた人たちや、地理的に離れて暮らす人たち同士でも、インターネットを介して同じ話題と体験を共有することができるようになりました。同じゲームを楽しむも良し、「フレンド」になってメッセージをやりとりするのも良し、「アルバム」でゲーム動画を共有してスーパープレイや楽しい失敗を共有するも良し。新しいコンピューターテクノロジーが、時空を超えて人と人をつなぐ。美しい物語です。【商品詳細】発売日：2023年10月06日販売元：任天堂対応機種等：NintendoSwitch品番：HEG-S-RAAAAJAN：4902370551495商品のご確認やお値下げの相談を含め、お気兼ねなくコメント欄までお寄せください。任天堂Switch自体に関する質問や相談にもできる限りお答えします。よろしくお願いいたします。