蟲師 1-10巻　全巻セット

・商品名蟲師1-10巻 全巻セット・商品の状態多少のヤケ・カバーのスレ等はありますが、全体的にきれいです。トラブル防止の為、画像での確認をお願いいたします。・発送方法丁寧にクリーニングを施した上で、佐川急便の宅配便で、発送いたします。※仕事の都合上、発送までの日数を4-7日にしてますが、準備でき次第、随時発送いたします。基本的には、2-4日以内に発送いたします。できるだけ早く発送できるように心がけます。※匿名配送希望の場合、発送前+200円の対応となりますので予めご了承ください。※こちらの都合で、お知らせずに出品を取り消す事が、ございますので予めご了承ください。・即購入OK・バラ売り不可・仕事の兼ね合い等で返信遅れることもありますが、お気軽にコメントしてください。「蟲師1」漆原友紀#漆原友紀#漆原_友紀#本#コミック／コミック



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