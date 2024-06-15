国内正規品 電池交換済み スーパーファミコン 少年忍者サスケ ...

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電池交換済み☆(古い電池のままですとセーブ等できない可能性があります)起動確認済み☆分解清掃済み☆端子のクリーニングも行っておりますが一発起動を保証するものではありません☆その他いくつか出品しておりますので是非ご覧ください☆ ☆☆☆まとめてお得☆☆☆ #SIMAの部屋 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆まとめ売りバラ売り等、気軽にご相談ください☆259#Retrogame Retrogame#レトロゲーム レトロゲーム#Nintendo Nintendo#任天堂 任天堂#FC FC#SFC SFC#SHVC SHVC#ファミコン ファミコン#昭和レトロ 昭和レトロ#平成レトロ 平成レトロ#Japanesegame Japanesegame