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国内正規品　電池交換済み　スーパーファミコン　少年忍者サスケ
商品番号 P95754433422
商品名

国内正規品　電池交換済み　スーパーファミコン　少年忍者サスケ
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電池交換済み☆(古い電池のままですとセーブ等できない可能性があります)起動確認済み☆分解清掃済み☆端子のクリーニングも行っておりますが一発起動を保証するものではありません☆その他いくつか出品しておりますので是非ご覧ください☆　　☆☆☆まとめてお得☆☆☆　　　　　#SIMAの部屋　　☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆まとめ売りバラ売り等、気軽にご相談ください☆259#Retrogame　Retrogame#レトロゲーム　レトロゲーム#Nintendo　Nintendo#任天堂　任天堂#FC　FC#SFC　SFC#SHVC　SHVC#ファミコン　ファミコン#昭和レトロ　昭和レトロ#平成レトロ　平成レトロ#Japanesegame　Japanesegame
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