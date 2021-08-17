【値下げ】My process note 内観BOOK ブルー

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向井ゆきさん、青子さんプロデュースMyprocessnoteー内観bookー色：ブルー中身の内観の問いは本当に素晴らしいです！私もこのノートで内観を初めてから夢が叶いました！向井ゆきさん、青子さんのエネルギーの秘訣が詰まっています！どなたかのお役に立てますように！ノートに書き写して使用したため書き込み等はありませんが、若干の汚れがあります。（写真２枚目）中古品であることをご理解の上でご購入ください。