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商品詳細
ブランド・SRIXONスリクソンzx4モデル・ZX4P〜6番シャフト・ns950neoフレックス・Sボールがよく飛び、高さもよく出るアイアンです。買い替えの為出品します。グリップも問題なく使用できます。・基本的に1日で発送しますが、タイミングによっ ては発送まで2日程度かかる場合がございます。・使用に伴う小さな小傷があります。・中古品ですので写真をよくご覧になってご理解あ る方のみご購入ください。・即購入可能です！種類···アイアン利き手···右対象···メンズクラブ本数···5本セット
http://narcologia.ru/goods/assessor320103.html
http://narcologia.ru/goods/injure844667.html
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SRIXON スリクソン ZX4 P～6番の5本セット-
専用】スリクソンzx4アイアン 5-P 6本 美品 保証付 | labiela.com
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SRIXON スリクソン ZX4 P～6番の5本セット-
アイアン 6本セット SRIXON スリクソン ZX4 アイアン ＃5～9、PW《N.S.PRO 950GH neo スチールシャフト》S 【返品交換不可】
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