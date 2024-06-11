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SRIXON スリクソン ZX4 P～6番の5本セット
商品番号 U23238954048
商品名

SRIXON スリクソン ZX4 P～6番の5本セット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 21,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド・SRIXONスリクソンzx4モデル・ZX4P〜6番シャフト・ns950neoフレックス・Sボールがよく飛び、高さもよく出るアイアンです。買い替えの為出品します。グリップも問題なく使用できます。・基本的に1日で発送しますが、タイミングによっ　　　　　　ては発送まで2日程度かかる場合がございます。・使用に伴う小さな小傷があります。・中古品ですので写真をよくご覧になってご理解あ　る方のみご購入ください。・即購入可能です！種類···アイアン利き手···右対象···メンズクラブ本数···5本セット
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http://narcologia.ru/goods/injure844667.html
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