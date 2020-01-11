DVD スパイダーマン①\u0026② 英語スペイン語　Spiderman Spanish

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商品詳細
⭐︎DVDスパイダーマン①＆②セット Spiderman⭐︎SpanishEnglishCataloniaボーナスディスク付き※①は、カタルーニャの字幕無しスペインで購入したDVDです。映画で、楽しく語学勉強しませんか？スペイン語、カタルーニャ語の初級者様にオススメです。傷や汚れは、ほぼ無し。当方のPCでは、問題なく鑑賞できました。スパイダーマン①は、ケースありません。各本編ディスクをケースに、各ボーナスディスクをフィルムケースに入れて発送します。ご承知おき下さい。状態は、写真でご判断下さい。⭐︎当方、販売中DVD同時購入お得です！⭐︎送料+αお値引きします^-^2枚同時購入で300円引き3枚同時購入で700円引き4枚同時購入で1100円引き！\u003c注意事項\u003e・日本語の音声/字幕はありません。・西語/英語/カタルーニャ語の音声字幕。・リージョンコードは、日本と同じ2ですが、 PAL方式のため、機種によっては鑑賞できません。
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