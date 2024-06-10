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掛け軸 大村瑞陽 旭日飛鶴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 P92773353999
商品名

掛け軸 大村瑞陽 旭日飛鶴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 10,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸大村瑞陽旭日飛鶴絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）401×1066ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　大村瑞陽　瑞陽　旭日飛鶴　旭日鶴　鶴亀　開運　招福　吉祥　吉兆　長寿　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#大村瑞陽#大村_瑞陽#瑞陽#旭日飛鶴#旭日鶴#招福#吉祥#吉兆#長寿#祝い#正月#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/contemplate870877.html
http://narcologia.ru/goods/flight831528.html
http://narcologia.ru/goods/flight558028.html
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