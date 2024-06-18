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treasure reboot トレカ　ヨシ　ファンイベント当選者特典
商品番号 B37300469329
商品名

treasure reboot トレカ　ヨシ　ファンイベント当選者特典
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,444 円
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商品詳細

treasurerebootファンイベント　当選者特典weverseスリーブ＋ダンボール又は厚紙補強＋防水対策した上で発送致します。硬質ケース希望の場合＋100円です。値下げ交渉❌海外製品のため初期スレ等ある可能性ございますので、ご了承頂ける方のみご購入くださいませ。트레저トレジャー　リブート　アルバム　トレカ　ポカ　フォトカード自撮り　faneventヨシ　芳典
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