あいみょん　本人使用ピック

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AIMYONvsTOUR2019ラブコール仙台PIT公演にて、本人が実際に使用していたピックになります。ライブ終了後のファンサにて頂いたものになります。大変貴重な品になるかと思いますが出品致します。素人目で目立った傷等はございませんが、あくまでも本人が使用したものになりますのでご理解くださいませ。