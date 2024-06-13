ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　本　2巻〜16巻セット➕銭天堂にようこそ

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商品詳細
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 本 2巻〜16巻セット➕銭天堂へようこそのセットです。ふしぎ駄菓子屋銭天堂※1、6巻はありません！ほぼ一度しか読んでおらず綺麗です。※16巻だけ内側少しヨレありました。画像２枚目確認お願いします。「銭天堂:ふしぎ駄菓子屋2〜16廣嶋玲子/jyajya定価:￥900＋税#銭天堂#ふしぎ駄菓子屋銭天堂#テレビアニメ化#廣嶋玲子#jyajya#児童書#読書#偕成社#ぜにてんどう
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