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世界名画全集25巻＋別巻5冊（平凡社）
商品番号 T17639080507
商品名

世界名画全集25巻＋別巻5冊（平凡社）
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長期保存のためケース、本体に黄ばみがあります。紙面はほぼ問題ありません。30巻合計で約20kgあります。写真等の追加希望有りましたらコメントお願いします。
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