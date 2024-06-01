世界名画全集25巻＋別巻5冊（平凡社）

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商品詳細
長期保存のためケース、本体に黄ばみがあります。紙面はほぼ問題ありません。30巻合計で約20kgあります。写真等の追加希望有りましたらコメントお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sucrose299940.html
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