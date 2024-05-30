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商品詳細
「ときめきメモリアルガールズサイドビジュアルコレクション」#本#生活／諸芸・娯楽譲っていただいた物です。透明なカバーがかけてあります。カバーに擦れ傷はありますが、美品かと思います。コレクション整理のため出品します。
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