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ときめきメモリアルガールズサイドビジュアルコレクション
商品番号 T78026422842
商品名

ときめきメモリアルガールズサイドビジュアルコレクション
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ときめきメモリアルガールズサイドビジュアルコレクション」#本#生活／諸芸・娯楽譲っていただいた物です。透明なカバーがかけてあります。カバーに擦れ傷はありますが、美品かと思います。コレクション整理のため出品します。
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