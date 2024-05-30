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FUCK YOU HEROES GLEN E. FRIEDMAN
商品番号 A83726209119
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FUCK YOU HEROES GLEN E. FRIEDMAN
ブランド名 Avital
特別価格 税込 7,920 円
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商品詳細

FUCKYOUHEROES:PHOTOGRAPHS1976-1991アメリカ写真家グレン・E・フリードマンの写真集『FuckYouHeroes』。スケートボーダー、パンク・ヒップホップを中心に、カウンターカルチャーを収め続け、その存在自体まで伝説化したフリードマン。1962年ノースカロライナ生まれ、中学生の頃にはスケートボードに明け暮れるとともに、名が知れ渡り始めていた若きボーダーたちのプレイ・シーンをカメラに収めていました。するとその写真が雑誌『SkateBoarder』のライターの目にとまり、フリードマンは当時最年少で本誌のメンバーになりました。以降のBeastieBoys、LLCoolJ、IceT、Run-DMCら著名アーティストとのコラボレーションは周知の通り、アメリカのサブカルチャーを牽引してきたフォトグラファーです。本書は、1994年に刊行されたフリードマンの1st写真集。スケートボード・ムーブメントの先導人であったJayAdamsのイラストレーションから始まり、上述したアーティストらのポートレートが多数収録された至極の一冊です。Publisher/BurningFlagsPressPublished/1994Format/ハードカバーPages/-Size/285*285*20
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