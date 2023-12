FUCKYOUHEROES:PHOTOGRAPHS1976-1991アメリカ写真家グレン・E・フリードマンの写真集『FuckYouHeroes』。スケートボーダー、パンク・ヒップホップを中心に、カウンターカルチャーを収め続け、その存在自体まで伝説化したフリードマン。1962年ノースカロライナ生まれ、中学生の頃にはスケートボードに明け暮れるとともに、名が知れ渡り始めていた若きボーダーたちのプレイ・シーンをカメラに収めていました。するとその写真が雑誌『SkateBoarder』のライターの目にとまり、フリードマンは当時最年少で本誌のメンバーになりました。以降のBeastieBoys、LLCoolJ、IceT、Run-DMCら著名アーティストとのコラボレーションは周知の通り、アメリカのサブカルチャーを牽引してきたフォトグラファーです。本書は、1994年に刊行されたフリードマンの1st写真集。スケートボード・ムーブメントの先導人であったJayAdamsのイラストレーションから始まり、上述したアーティストらのポートレートが多数収録された至極の一冊です。Publisher/BurningFlagsPressPublished/1994Format/ハードカバーPages/-Size/285*285*20



FUCK YOU HEROES PHOTOGRAPHS 1976-1991/GLEN E. FRIEDMAN|PUNK ...



Fuck You Heroes: Glen E. Friedman Photographs 1976-1991 -SO BOOKS



Amazon | Fuck You Heroes: Glen E. Friedman Photographs, 1976-1991 ...



Fuck You Heroes: Glen E. Friedman Photographs 1976-1991 グレン ...



Fuck You Heroes: Glen E. Friedman Photographs,1976-1991



Fuck You Heroes



Fuck You Heroes - Glen E. Friedman



Fuck You Heroes



Fuck You Heroes



My Rules: Glen E. Friedman on Fuck You Heroes and Making Art for ...



FUCK YOU HEROES GLEN E. FRIEDMAN 非売品 10200円 www.coopetarrazu.com



FUCK YOU HEROES GLEN E. FRIEDMAN-eastgate.mk



本 洋書 写真集 FUCK YOU HEROES GLEN E. FRIEDMAN PHOTOGRAPHS 1976 ...



Fuck You Heroes - Glen E. Friedman



h1629 ☆中古☆ 写真集 FUCK YOU HEROES GLEN E. FRIEDMAN PHOTOGRAPHS ...