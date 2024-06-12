Jamel Shabazz 写真集『BACK IN THE DAYS』



Back in the Days



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ご覧頂きありがとうございます。オールドスクール好きならご存知の写真集、●BACKINTHEDAYSbyJAMELSHABAZZ（ジャメル・シャバズ/バックインザデイズ）出版社：PowerHouseBooks発行年：2001年発売当時にタワレコの洋書コーナーで新品で購入しました。ほぼコレクションとしての所有保管で、中身はほとんど開いてないので極美品だと思います。ただし、表面の表紙の左下の角っこに小さな傷がわずかにあります。（最後の写真8枚目をご参照下さい）どうぞ宜しくお願い致します。※値下げ不可---------------以下引用---------------アフリカ系アメリカン人の写真家ジャメル・シャバズによるベストセラー写真集。オールド・スクール系ファッションを余すところなく捉えた本書は、ヒップホップを愛する多くの人々に熱狂的に受け入れられ、もはやバイブルと化しているといっても過言ではない。15歳より写真を撮り始め、ニューヨークに生きる若者たちを描写した写真は、当時のストリート・スタイルをいまに伝えています。1980年から1989年にハーレムやクイーンズ、ブルックリンといった地域で撮られたストリート・スナップ集で、ヒップホップが現在のように音楽的なジャンルとして確立する前のグラフィティやブレイクダンスといった要素も含んでいた時代に写された黎明期のドキュメントであり、アディダスのスーパースター、カザールのメガネ、太いシューレース、ラジカセなど、当時のスタイルを堪能できる1冊です。単におしゃれなだけでなく、ポージングまでがクール。シャバズの名前を世界に知らしめた写真集です。--------------------------------------#アディダス#adidas#カンゴール#kangol#プレイボーイ#playboy#hiphop#90s#80s#oldschool#ヒップホップ#オールドスクール#bboy#dj#rap#graffiti#ブレイクダンス#wildstyle#beatstreet#stylewars#zulunation#ラジカセ#boombox#ブームボックス#llcoolj#rundmc#fab5freddy