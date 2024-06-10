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CNBLUE 2018ファンミ公式グッズランダムトレカ　ヨンファ6枚セット
商品番号 I63829541926
商品名

CNBLUE 2018ファンミ公式グッズランダムトレカ　ヨンファ6枚セット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,601 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪2018年3月に開催されたCNBLUEOFFICIALFANMEETING2018“BOICEAIRLINE”公式グッズのランダムトレカ、ヨンファさん6枚です。▪️ヨンファさんのランダムトレカはこの6種です。★海外製品になりますので、初期からの傷やスレがある場合がございます。　ご理解の上ご購入よろしくお願いします。★折れ防止および防水対策をしてメルカリ便にて発送いたします。★即購入OK
http://narcologia.ru/goods/subtropical496701.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln693102.html
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