CNBLUE 2018ファンミ公式グッズランダムトレカ　ヨンファ6枚セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪2018年3月に開催されたCNBLUEOFFICIALFANMEETING2018“BOICEAIRLINE”公式グッズのランダムトレカ、ヨンファさん6枚です。▪️ヨンファさんのランダムトレカはこの6種です。★海外製品になりますので、初期からの傷やスレがある場合がございます。 ご理解の上ご購入よろしくお願いします。★折れ防止および防水対策をしてメルカリ便にて発送いたします。★即購入OK
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