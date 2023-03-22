謎の村雨城　ファミコン　冒険ゲームブック

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激レア懐かしいのゲームブックです。謎の村雨城 ファミコン 冒険ゲームブック不思議時代の旅状態面に神経質な方はご遠慮ください。中古経年という点をご理解のうえ御検討ください。中身は比較的綺麗ですが写真に写っていない汚れや傷みがあるかもしれませんが、ご了承下さい。