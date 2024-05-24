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Nintendo Switch ニンテンドースイッチ 本体　ネオン①
商品番号 Y28152408542
商品名

Nintendo Switch ニンテンドースイッチ 本体　ネオン①
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA★付属内容★本体ジョイコン左ジョイコン右ジョイコングリップジョイコンストラップドックACアダプターHDMIケーブルセーフティガイド大人気任天堂スイッチのバッテリー強化モデルになります★あくまで中古品ですので多少のキズ汚れはご理解ください★状態は写真を見てご確認ください★購入後カセットさえあればすぐにお遊びいただけます★本体、ジョイコンなどその他付属品全ての動作確認済みで異常なしです★24時間以内にクロネコヤマトへ持ち込み発送しますので素早くお届け致します★それでは宜しくお願い致します！★※値下げ交渉は対応しませんのでご遠慮ください※ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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