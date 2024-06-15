PS VITA メタルスライムエディション

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商品詳細
PSVITAメタルスライムエディションです。付属品完備です。保護シールを貼っていたので綺麗な状態です。（そのまま貼ったままです）おまけで、本体用ソフトケースと8GBメモリーカードをつけます。（メモリーカードは本体に挿入してます）平日も配送対応可能です。よろしくお願いします。【付属品】PSVITA本体（メタルスライムエディション）ドラゴンクエストビルダーズソフト電源ケーブル説明書箱はぐれメタルイヤホンジャックフィギア【おまけ】PSVITA用ソフトケース8GBメモリーカード
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