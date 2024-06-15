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PS VITA メタルスライムエディション
商品番号 K57392818342
商品名

PS VITA メタルスライムエディション
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSVITAメタルスライムエディションです。付属品完備です。保護シールを貼っていたので綺麗な状態です。（そのまま貼ったままです）おまけで、本体用ソフトケースと8GBメモリーカードをつけます。（メモリーカードは本体に挿入してます）平日も配送対応可能です。よろしくお願いします。【付属品】PSVITA本体（メタルスライムエディション）ドラゴンクエストビルダーズソフト電源ケーブル説明書箱はぐれメタルイヤホンジャックフィギア【おまけ】PSVITA用ソフトケース8GBメモリーカード
http://narcologia.ru/goods/stealth969176.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture416641.html
http://narcologia.ru/goods/freshman912056.html
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