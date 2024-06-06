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wii パワーレンジャー サムライ 未開封新品 送料込み
商品番号 U28445966737
商品名

wii パワーレンジャー サムライ 未開封新品 送料込み
ブランド名 ウィー
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂wii用ソフトパワーレンジャーサムライです。未開封新品ですが個人保管の古い品(2011年発売)なのでシュリンクなどに擦れや汚れがございます。海外で人気の特撮シリーズ、パワーレンジャーのwiiタイトルです。ニンテンドーDSでも同タイトルが発売されておりますがこちらはwii版になります。こちらのwii版含めパワーレンジャーのゲームはスーパーファミコン版以外は国内では発売されておりません。ゲームボーイアドバンスなどでもパワーレンジャーは海外専売で発売しておりますのでコレクター泣かせのタイトルですね(;´д｀)コレクション整理品ですのでお好きな方にお譲り出来たら嬉しいです。価値がわからないので国内wiiソフトのレアタイトルの中古位に設定致しました、お値引きご相談に乗ります。どうぞご検討くださいませ。
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