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ベネチアングラス 赤に金彩デコレーション コップ/ グラス 五客セット
商品番号 H62683939983
商品名

ベネチアングラス 赤に金彩デコレーション コップ/ グラス 五客セット
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ11.2cm口径67mm直径70mm重量175gキャビネット保管ひび割れ無し特に目立つ汚れ無く状態良好ですが経年の微細な擦れ傷はご了承いただける方のみ購入願います。
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