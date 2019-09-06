ベネチアングラス 赤に金彩デコレーション コップ/ グラス 五客セット

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商品詳細
高さ11.2cm口径67mm直径70mm重量175gキャビネット保管ひび割れ無し特に目立つ汚れ無く状態良好ですが経年の微細な擦れ傷はご了承いただける方のみ購入願います。
http://narcologia.ru/goods/slide347787.html
http://narcologia.ru/goods/update476395.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming215292.html
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