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半月型銅器 嵯峨御流花器 華道花器
商品番号 O20069503750
商品名

半月型銅器 嵯峨御流花器 華道花器
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半月型銅器花器サイズ吊り部除き径約３０センチ鎖長さ約１６センチ大覚寺にて購入。数回の使用かと思います。全く擦れがなくはありませんが状態は良く綺麗です。中古の品にご理解頂けます方とのご縁をお待ちいたします。状態などは写真にてご確認くださいませ。箱は書き込み、傷みがあります。品物の名称に違いがあればご容赦ください。猿手フック、ご希望されましたら同梱いたします。#嵯峨御流花器#月型花器#池坊#小原流#銅器花器
http://narcologia.ru/goods/stealth682076.html
http://narcologia.ru/goods/navigate737530.html
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半月型銅器 嵯峨御流花器 華道花器 - 金属工芸
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