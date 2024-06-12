浄瑠璃 箱根瀧の段 躄仇討 十一冊目 大阪 久栄堂 古本 古書 和本 和書 希少

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浄瑠璃箱根瀧の段躄仇討十一冊目大阪久栄堂古本古書和本和書希少です。サイズ：231×161ｍｍ厚さ10ｍｍ程度自宅保管の骨董本であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。浄瑠璃 歌舞伎 義太夫 講談 浪曲 芝居ばなし 古典演劇 箱根瀧の段 躄仇討 久栄堂 レア 希少 貴重 コレクター コレクション 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ 珍蔵 珍品 浄瑠璃本 書 古本 古書 和本 和書 半紙本 木版刷り#浄瑠璃#箱根瀧の段#躄仇討#久栄堂#稽古本#値下げ#本#芸術／演劇・映画