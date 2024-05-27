白石麻衣 写真集 パスポート 直筆サイン入り 完品　ラスト1冊

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乃木坂46白石麻衣さんの2nd写真集 パスポート 直筆サイン入り になります。 初版 帯付 ポストカード付きの完品保管用として、当時入手した3冊の中の、1冊です。2冊売れましたので、ラスト1冊です。傷がつかないように封筒に入れて丁重に保管しておりました。未読ですので、かなり状態はきれいですが神経質な方は購入をご遠慮ください。商品が傷まないように、プチプチで梱包後に、ゆうパケットポストの専用箱で発送となります。匿名取引となります。「白石麻衣写真集パスポート」白石麻衣/中村和孝#白石麻衣#白石_麻衣#中村和孝#中村_和孝#本#芸術／写真・工芸