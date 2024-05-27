美品　プレステーション5 CFI1200A

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商品詳細
「プレイステーション5」2023/05に新品購入し1週間ほど（週末だけの使用）使用しました。動作確認済みです。付属品は完品です。コントローラーなども設定の時にしか使ってないので綺麗な状態です。レシートあるので2024/05までメーカー保証が残ってます。値下げはご遠慮下さい即決⭕️#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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