クルクルくりん 1、2、3

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商品詳細
「クルクルくりん1、2、3」とりみき定価:￥800 3冊セットになります。バラ売りはしていません。カバーの背表紙の上側に少しイタミあります。写真4枚目です。本文のページに書き込み、破れ、折れ、目立った汚れはありません。 中古本のためご理解いただける方の購入をお願いいたします。商品の状態など気になる点がありましたら、購入前にご質問ください。即買いOKです。発送方法は送料出品者負担で匿名配送のゆうゆうメルカリ便です。水濡れ対策のためのOPP袋、イタミ防止のためのエアキャップでの梱包した後、封筒に入れての発送となります。#とりみき#とり_みき#本#コミック／コミック
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