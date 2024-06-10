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新品未使用 有田焼 額皿 山徳 「美品」
商品番号 E46709838955
商品名

新品未使用 有田焼 額皿 山徳 「美品」
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 21,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有名で人気の有田焼です。サイズ:36.5cm新品未使用品で綺麗な状態です。木箱ありです。#有田焼#お宝#レトロ
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