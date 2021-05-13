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商品詳細
「二次元物質の科学グラフェンなどの分子シートが生み出す新世界」日本化学会定価:￥4200#日本化学会#本#自然／化学2017年3月30日 第1版暗部にて保管しておりましたため、綺麗な状態です。スレ・焼けなどもございません。詳しくは写真をご参照ください。書き込み・マーカーなどはありません。
http://narcologia.ru/goods/capitation105108.html
http://narcologia.ru/goods/freshman449156.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic735412.html
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二次元物質の科学: グラフェンなどの分子シートが生み出す新世界 (CSJ Current Review)
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二次元物質の科学 グラフェンなどの分子シートが生み出す新世界
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二次元物質の科学 - 株式会社 化学同人
東北大、二次元物質同士のモアレ模様次第で結晶構造を変えられることを ...