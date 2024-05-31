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KID PHENOMENON キドフェノ 川口蒼真 パネル
商品番号 M30519128617
商品名

KID PHENOMENON キドフェノ 川口蒼真 パネル
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可⭕️デビューシングル『Wheelie』リリース記念パネル展にて展示されていたものです。目立った傷や汚れはありませんが、実際に展示されていたものであることをご了承ください。#KIDPHENOMENON#キドフェノ夫松健介遠藤翼空岡尾琥珀川口蒼真佐藤峻乃介山本光汰鈴木瑠偉
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