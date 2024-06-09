歯科国試ANSWER 2022Volume1-13 全13冊+114回解説書

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「歯科国試ANSWER2022Volume1」DES歯学教育スクール#DES歯学教育スクール#本#自然／医療・薬学・健康13冊+1冊(114回解説書)セット販売です。全ページをくまなく探したわけではないのですが、目立った書き込みは見当たりませんでした。もしあったとしても数箇所です。一度も開いてない科目もあるため使用感はなくかなり状態は良いものと思います。素人保管ですので、気になる方はご遠慮頂きたく思います。何かご質問等ございましたら、お気軽にコメントください。また、基本的に返品交換は受け付けておりませんので、気になる点ございましたらお写真の追加など承りますのでお気軽にお声掛けください。