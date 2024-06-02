【美品】PS4本体 グランツーリスモＳＰＯＲＴ リミテッドエディション

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。SONY(ソニー)のゲーム機「PS4本体/グランツーリスモSPORTSリミテッドエディション定価:￥39980」です。内容品は写真の通り、ソフト、ケーブル、冊子など全て揃ってます。本体、コントローラー共に多少の使用感はありますが、綺麗な方だと思います。コントローラーのUSBケーブルは、根本の被膜が剥がれている為、別のケーブルを同封します。また、純正縦置きスタンドも同封します。尚、清掃は素人が行なっているの、ご理解の程よろしくお願いいたします。あくまで中古品ですので、完備品を求める方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。「PlayStation®4グランツーリスモＳＰＯＲＴリミテッドエディションCUHJ-10016」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥39980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#プレイステーション4
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