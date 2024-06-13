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IVE ペンライト 新品未使用
商品番号 C89295419638
商品名

IVE ペンライト 新品未使用
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IVEの公式ペンライトです。開封済み、未使用プチプチと、防水対策施した上発送致します。すり替え防止のため、返品不可。#ウォニョン　#ガウル　#レイ　#リズ　#ユジン#イソ#アイヴ#iveトレカ韓国
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