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スプラッターハウス2
商品番号 G47219098908
商品名

スプラッターハウス2
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年ぐらい前に中古で買っておきました。今回の動作確認が初プレイとなりました。カセットのシールが少々良くない状態と思いますので写真で良く確認してください。とても古い商品ですので御理解のある方のお買い上げお願いいたします。ノークレームノーリターンでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful481251.html
http://narcologia.ru/goods/reflector972464.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture897441.html
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