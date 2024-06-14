■美品■真形釜(浜松紋) 鉄釜 人間国宝　高橋敬典

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人間国宝高橋敬典作 浜松地紋真形釜（共箱）状態の良い、高橋敬典の釜です。希少な作品をぜひこの機会にどうぞ◆サイズW２７ Ｄ２６ Ｈ２３ 釜W２９ Ｄ２９ Ｈ２７ 共箱おおよそサイズ◆コンディション美観を損ねるような目立ったキズヨゴレ等無く全体的に美品です。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊真形釜浜松紋人間国宝 高橋敬典インテリア 置物FL-■０７１００１