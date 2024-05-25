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商品詳細
1997年にロンドンのトラムシェッドで開催された、フューチュラ、スタッシュ、リーの3人展のカタログです。SKATETHINGのデザインがヤバいです。発行はMO’WAX。今では滅多に手に入らないレアな本なので、マニアの方は是非。縦21.2x横10.0cm16pAPENIGOUNDERCOVER藤原ヒロシ初期グッドイナフアンダーカバーRECONSUBWAREHECTICGFSBFSPROJECTDRAGONリーコンザブウェアプロジェクトドラゴン
http://narcologia.ru/goods/stepchild423152.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle603325.html
http://narcologia.ru/goods/navigate345830.html
スケシン デザイン FUTURA STASH LEE アートブック MO’WAX
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スケシン デザイン FUTURA STASH LEE アートブック MO’WAX
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スケシン デザイン FUTURA STASH LEE アートブック MO’WAX
スケシン デザイン FUTURA STASH LEE アートブック MO’WAX