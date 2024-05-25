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スケシン デザイン FUTURA STASH LEE アートブック MO’WAX
商品番号 A78473219083
商品名

スケシン デザイン FUTURA STASH LEE アートブック MO’WAX
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1997年にロンドンのトラムシェッドで開催された、フューチュラ、スタッシュ、リーの3人展のカタログです。SKATETHINGのデザインがヤバいです。発行はMO’WAX。今では滅多に手に入らないレアな本なので、マニアの方は是非。縦21.2x横10.0cm16pAPENIGOUNDERCOVER藤原ヒロシ初期グッドイナフアンダーカバーRECONSUBWAREHECTICGFSBFSPROJECTDRAGONリーコンザブウェアプロジェクトドラゴン
http://narcologia.ru/goods/stepchild423152.html
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