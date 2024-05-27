【貴重】川田喜久治 / 遠い場所の記憶 : 1951-1996



PGI | 川田喜久治 遠い場所の記憶：メモワール1951-1966 PGI | 川田喜久治 遠い場所の記憶：メモワール1951-1966



川田喜久治：遠い場所の記憶 1951-1966 川田喜久治：遠い場所の記憶 1951-1966



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遠い場所の記憶：1951-1966 / 写真：川田喜久治 執筆：川田喜久治 ... 遠い場所の記憶：1951-1966 / 写真：川田喜久治 執筆：川田喜久治 ...



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＊プロフィールのご拝読お願い致します。◾️商品説明第三回目となる代官山フォトフェアに合わせ、川田喜久治「遠い場所の記憶：1951–1966」が刊行されます。本作には、1951年から1966年という、川田が写真家としてのスタイルを確立した最初期の作品群が纏められています。フォトフェアのメインビジュアルにも使用され、アサヒカメラ月例にて木村伊兵衛、土門拳に評価され、写真家としての出発点となった作品から、未発表の作品まで、激動の時代を川田ならではの図像によりとらえた写真集です。「過去の記憶だけでなく、未来への記憶もそこに潜んでいることを知らせてきます。ここで未視感と既視感も体験できるのです。この累々たる写真がリアルなイメージをなげかけて来るのはそのようなときなのです。時代も場所も超えて。」と語る川田喜久治の「写真のはじまり」の中に、過去、現在、未来の三つの記憶となる世界が広がります。巻末には、作家による原稿および、東京国立近代美術館のキュレーター増田玲の寄稿を日・英併記にて収録。写真：川田喜久治テキスト：川田喜久治、増田玲アートディレクション：田中義久判型：230x180mm頁数：304頁掲載作品：192点製本：ソフトカバー発行年：2016初版：1000部制作：FAPA（日本芸術写真協会）発行：CasePublishing定価:¥11,000お探しの方はこの機会にご検討下さいませ。kikujiKawada