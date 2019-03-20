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MINICHAMPS 1/12 トライアンフ TR6 大脱走
商品番号 K77475173490
商品名

MINICHAMPS 1/12 トライアンフ TR6 大脱走
ブランド名 ミニチャンプス
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。約10年前にショップで新品を購入しました。箱のまま暗所保管しました。コレクション整理のため出品いたします。蓋を開け写真を撮っただけでバイクは一度も取り出しておりません。箱は軽い擦れがありますがほぼ購入時の状態です。絶版、希少なものだと思います。ご購入の検討よろしくお願いいたします。かなり経年のものですのでご理解いただきNCNRでお願いいたします。スティーブマックィーントライアンフTR6大脱走ミニチャンプス1/12
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