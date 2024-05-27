希少　光栄ゲーム用語事典　シブサワ・コウ編

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商品詳細
■市場数、状態希少状態については、かなり綺麗だと思います。写真をご確認頂き、ご判断頂ければと思います。■出品コメント光栄の歴史シミュレーションゲームに盛り込まれた人名、国名、コマンドその他の用語から人物のセリフに至るまで、約３７００項目を網羅されております。収録ゲームについては、下記の通りです。 ・信長の野望 全国版 ・信長の野望 戦国群雄伝 ・三國志 ・水滸伝 天命の誓い ・維新の嵐 ・蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン■その他現状をご理解、ご納得頂ける方に販売致します。神経質な方の購入はご遠慮ください。丁寧な対応を心がけております。ご質問はお気軽にどうぞ。よろしくお願い致します。
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