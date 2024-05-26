CANOPUSアッシュ単板スネアドラム（セミハードケース付属）

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商品詳細
CANOPUSSSAH-1455サイズ：14x5.5シェル：アッシュ単板（9mm厚ラッカーフィニッシュ）スナッピー：CanpusCPSL-24DRスナッピーベルト：CanopusCNB（ベルトタイプ）フープ：CanopusPowerHoop（高さ17.5mm/材質Steel/厚さ2.3m/メッキChrome）ヘッド：REMOAMBASSADORX（スネアサイド/バターサイド）（購入時から交換）交換後に約4時間程度演奏。以下のキーワードでGoogle検索すると演奏を録音したページが見つかります。CANOPUSSSAH1455演奏音源※セミハードケース付きです。※2016年に13万円「税込み）で新品購入したものです。※総演奏時間は約60時間程度です。※購入時から変更したのは、ヘッド（両面）とスナッピーベルトです。※ハードケースに入れて厳重に保管しております。※とても丁寧に扱っておりまして、落としたり、ぶつけたり、ひっかいたり、汚したりしていません。※目立った傷や汚れはありません。
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