PlayStation5 CFI-1100 PS5 保証残約1年半



PlayStation5 CFI-1100A 01 安心保証付 - 家庭用ゲームソフト



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即購入歓迎◎早く売りたいのでメッセージのやりとり中であっても購入頂いた方優先します。PS5CFI-1100同梱物全てあります。・PS5本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・コントローラー・コントローラー接続ケーブル・縦置きスタンド・説明書各種＋保証書2022年2月に購入しました。3年保証付きで、まだ保証期間が残っている上、保証の延長も可能です。それほどゲームをしないため使用頻度は低く、美品であると言えます。クリーニング、初期化済みです。即購入大歓迎です。質問などあればコメントお気軽にお寄せください。値引き等はこちらの判断で行いますので交渉ご遠慮ください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#sony#nintendo#switch#apex#splatoon#mario