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「異動辞令は音楽隊！」映画台本
商品番号 G58072395875
商品名

「異動辞令は音楽隊！」映画台本
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 4,000 円
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商品詳細

映画「異動辞令は音楽隊！」のシナリオです。脚本・監督：内田英治出演者：阿部寛、清野菜名、磯村勇斗、高杉真宙、板橋駿谷、モトーラ世理奈、見上愛、岡部たかし、渋川清彦、酒向芳、六平直政、光石研、倍賞美津子※中古品の為、折れやキズあり。神経質な方は入札をご遠慮下さい。※他に出品している台本もあります。まとめてご購入される場合は割引させていただきます。#出品中の台本はこちらです
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