ニンテンドー64 カスタムロボ　新品未使用

コレクションとして自宅保管しておりました。箱には特に目立った痛みもなく、とても綺麗な状態かと思います。人により判断基準が違う為、画像でご確認下さい。購入してからこちらでは開封は一切しておりませんが、購入前に中身の検品の為に開封させている可能性は御座いますので、開封か未開封かは不明とさせて頂きます。動作確認等もしておりませんのでご了承下さい。上記、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。



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