M3912●江戸明治和本等＞〈新鐫〉身延詣［甲州身延詣・身延往来］（文政板）

●江戸明治和本●〈新鐫〉身延詣［甲州身延詣・身延往来］（文政板）【判型】中本1冊。縦180粍。【作者】円亭九狐作。寿高画。【年代等】享和元年頃初刊。文政4年8月求板。［江戸］山本平吉（栄久堂）板。【備考】分類「往来物」。『〈新鐫〉身延詣［甲州身延詣・身延往来］』は、江戸麹町より府中六所明神・八王子・大月・笛吹川・甲府等を経て身延山に至る沿道の名所旧跡・神社仏閣と、身延山・久遠寺の景趣・縁起・結構などを記した往来。「去頃、御物語申候身延詣之事、折節、花も咲合候へは、今月中旬頃出立可然候…」で始まる一通の手紙文で、参詣路のあらましを紹介する。本文を大字・5行・付訓で記す。巻頭に「身延山略絵図」、頭書に「高祖御一代略記」を掲げる。なお、文政4年求板本の巻末には、日本橋から身延までの絵地図を掲げる。このほか、本文をやや大字・六行・付訓で記し、口絵・頭書を一切付けない『〈改正〉身延往来』（江戸・新庄堂板）も幕末に刊行された。★改装・題簽欠・状態良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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