成功する転職学　竹内昭夫

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成功する転職学著者：竹内昭夫出版社：講談社経年劣化によるシミや汚れはありますが、昭和62年の本にしては中のページも比較的きれいな状態だと思います。古本にご理解いただける方のみお願いいたします。匿名配送です。#まいが出品中の本はこちら他の書籍と一緒にご購入いただける場合はお値引きできますので、ご連絡ください！