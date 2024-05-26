江戸百景　一立斎廣重　共同通信社版

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１２０画を原寸 同質の和紙に再現しています。髙橋誠一郎 日本芸術院長の解説が各画ごと和文英文でされた解説書が付いています。 非常に綺麗です。印刷物ですが、お好きな方には楽しめると思います。1枚１枚が楽しめる浮世絵です。