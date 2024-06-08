【値下げ】損害保険登録鑑定人試験3級 演習ノート＆用語事典セット

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商品詳細
損害保険登録鑑定人3級用の演習ノート＆用語事典です。マーカー等はなく、綺麗な状態ですが、一部カバーに日焼けがあるものがあります。下記13冊のセット販売になります。ペット、喫煙者はいません。自宅保管品にご理解頂ける方のご購入をお願いします。◾️新版図説機械用語事典 ◾️新版図説電気・電子用語事典◾️新版図説建築用語事典◾️基礎製図練習ノート◾️電気・電子製図練習ノート◾️基礎から学ぶ建築構造設計◾️建築構造図集◾️電気基礎1・2演習ノート◾️機械工作1・2演習ノート◾️電力技術1・2演習ノート◾️機械設計1・2演習ノート◾️建築構造演習ノート◾️電気機器演習ノート
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