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書道硯　端渓老坑
商品番号 H52923711786
商品名

書道硯　端渓老坑
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 20,586 円
在庫状況 あり

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商品詳細

端渓老坑です。状態ですが一箇所　ホツがありますので画像確認した上での購入をお願いいたします。スリ変えなどを防ぐため返品交換は出来ませんので予めご了承下さい。こちらの商品ですが書道教室を営む親戚から譲り受けました。気になった方お気軽お問い合わせ下さい。＃唐物＃唐筆＃李鼎和＃邵芝厳＃老文元＃載月軒＃書道筆＃筆＃端渓硯＃澄泥硯＃歙州硯＃文房四宝
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